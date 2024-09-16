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Basketbolda E Antrenör Kursu tamamlandı

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Basketbolda E Antrenör Kursu tamamlandı
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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Kursu  tamamlandı.
2 – 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 35 aday antrenörün katıldığı kurs sona erdi.
Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan, KKTC Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş Türk Basketbolunun önemli isimlerinden ve Taçspor’un antrenörü Cem Çağal’a teşekkür plaketi takdim ettiler.
 
 
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