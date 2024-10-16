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Basketbolda Damdelen Petrol ile sponsorluk yenilendi

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Basketbolda Damdelen Petrol ile sponsorluk yenilendi
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Basketbol U 16 Liglerinin sponsor geçtiğimiz sezon olduğu gibi Damdelen Petrol olacak.
2923-2024 sezonunda hem U 16 kadın hem de U 16 erkeklerde Damdelen Petrol adı altında oynanan lig yeni sezonda için de anlaşmaya varılarak el sıkışıldı.
Basketbol Federasyonu Başkan vekili Ahmet Karaoğlan ile Damdelen Petrol direktörü Mustafa Damdelen arasında yapılan görüşme sonucu anlaşmaya varıldı.
Lig bir yıl daha Damdelen Petrol U 16 Ligleri adı altında oynanacak.
 
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