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Basketbolda cezalar açıklandı

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Basketbolda cezalar açıklandı
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Basketbol Federasyonu, Koopspor konusu ile Extend Erkekler Ligi final serisi son maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını açıkladı.
Yönetim kurulu, Koopspor’un 2023 -2024 sezonu Extend Erkekler Ligi’nde çekilmesi konusunda Basketbol Federasyonu Tüzüğünün 143.maddesi uyarınca Koopspor’un tek bir ligden çekilen bir kulüp Basketbol Federasyonu’nun sonraki 1 yıl boyunca katılacağı hiçbir etkinliğe katılamazlar. Ayrıca yıllık aidatlarını 3 katı ceza ödemek zorunlu olurken, bir yıl sonra etkinliklere de Basketbol Federasyonu Yönetim kurulunun uygun görmesi halinde katılabileceklerini açıkladı.
Ayrıca Koopspor Kulübü Başkanı Talat Yalkut, Emrah Güven ve Tayfun Kuyan’ın, Basketbol Federasyonun şeref ve saygınlığını sarsıcı, zedeleyici, yıpratıcı, ve/veya baltalayıcı açıklamalar yaptığı ve/veya demeçler vermiş ve/veya yazılar yazdığı hususunda ceza Kuruluna şikayette bulunmasına ve/veya bulunmasına ve/veya bu hususun Ceza Kuruluna (Disiplin Kuruluna) incelenmek üzere sevk edilmesine karar verdi.
Bu arada yönetim kurulu Extend Erkekler Ligi final serisi son maçında yaşanan olaylar konusunda da çeşitli kararlar aldı.
10 Temmuz tarihinde oynanan Extend Erkekler Ligi final serisi maçında çıkan olaylar sonucunda Ceasar Larnaka Gençler Birliği – Savoy Marmara oyuncularını Ceza Kuruluna sevk etti.
Gençler Birliği’nden Temur Rüstemove Chi’nin tedbirli olarak iki maçtan men edilerek Ceza Kuruluna sevk edilmesine karar verdi. Ayrıca takım antrenörü Hasan Kasap da federasyona karşı söylediği sözlerden dolayı tedbirli olarak iki maçtan med edilerek Ceza Kuruluna sevk edilfi.
Savoy Marmara oyuncuları, Fuat Çağdal, tedbirli olarak Ceza Kuruluna sevk edilirken, ayni takımdan Günay Ertopaloğlu’nun da tedbirli olarak iki maçtan men edilerek Ceza Kuruluna sevk edilmesine karar verdi.
 
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