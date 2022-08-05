Basketbolda Buran Atakan’dan yeni oluşum hazırlığı

Ülke basketbolunun bilinen isimlerinden Buran Atakan, Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetimine karşı yeni bir oluşum hazırlığında olduklarını açıkladı.
BRT 1’de yayınlanan Potanın Nabzı’na konuk olan Atakan, kulüplerden gelen istek doğrultusunda hareket ettiklerini ve 10 gün içinde yeter sayıda imza toplayarak federasyonu seçimli genel kurula götürme hedefinde olduklarını söyledi.
Buran Atakan “Vizyon olarak hazırız projelerimiz de hazır. Göreve getirilmemiz halinde neler yapacağımızı herkes görecektir” ifadelerini kullandı.
Bu arada, programa İtalya 3.Lig ekibi ReggioCalabri’ye transfer olan Kağan Öder de konuk oldu. Yeni takıma adapte için idmanlarını sürdürdüğünü belirten genç sporcu, transfer olmasıyla alakalı arayan ve mesajlarıyla da destek olan herkese teşekkür etti.
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