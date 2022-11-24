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Basketbolda Açılış Kupası programı belirlendi

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ve 5 takımın yer alacağı Açılış Kupası,19 Aralık 2022 günü Ceasar L. G.Birliği-Marmara maçıyla başlayacak

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Basketbolda Açılış Kupası programı belirlendi
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2022-2023 PROLİG sezonu Açılış Kupası ile başlayacak. 5 takımın yer alacağı Açılış Kupası, PROLİG öncesinde en önemli turnuvalardan biri olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl finalde GAÜ’yü yenen Koopspor’un kazandığı kupanın maç programı KKTC Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı.
2022-2023 sezonu PROLİG Açılış Kupası Fikstürü:
1.HAFTA
19 Aralık    Ceasar L. G.Birliği-Marmara  19.30 İskele Spor Salonu
20 Aralık    Koopspor-GAÜ                     19.30 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
2.HAFTA:
26 Aralık    GAÜ- Ceasar L. G.Birliği                19.30 Girne E.Apakan S.Salonu
27 Aralık    Çetinkaya-Marmara               19.30 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
 
3.HAFTA:
4 Ocak                 Koopspor-Çetinkaya              18.00 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
4 Ocak                 Marmara-GAÜ                               20.00  Lefkoşa Atatürk S.Salonu
4.HAFTA:
11 Ocak               Çetinkaya-GAÜ                    18.00  Lefkoşa Atatürk S.Salonu
11 Ocak              Koopspor-Ceasar L. G.Birliği 20.00 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
5.HAFTA
17 Ocak               Ceasar L. G.Birliği-Çetinkaya          19.30 İskele Spor Salonu
18 Ocak               Marmara-Koopspor               19.30 Lefkoşa Atatürk S.Salonu
 
 
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