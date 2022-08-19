banner762
banner815
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
5 0
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
18 0
 
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
26 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
14 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
34 0
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
24 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
49 0
banner797

Basketbolda 60’ın üzerinde yeni hakem

banner476

Gerek masa hakemi, gerek saha hakemi yetiştirilmesi adına son derece verimli bir dönem geçirilen Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, 15 aylık süreçte basketbola 60’ın üzerinde hakem kazandırma başarısı göstererek önemli bir katkı gerçekleştirdi

banner825
Basketbolda 60’ın üzerinde yeni hakem
KKTC Basketbol Federasyonu’nun basketbol hakemliğinin gelişimi ve hakem sayısının artırılması amacıyla eski basketbol hakemi ve eğitmeni Atilla Topaloğlu’nun ismini vererek hayata geçirdiği Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, kısa süre içerisinde önemli mesafe kaydetti.
ÖNEMLİ İSİMLER EĞİTİM SUNDU
15 aylık sürede 2 kez kurs açılırken, bu kurslarda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, Türkiye Basketbol Federasyonu A Klasman Hakemi Murat Ciner, MHK Eğitmeni Okan Kandıran RamadanBüyükel yanında deneyimli hakemler Nusret Sırdar, Ahmet Maslakçı ve Tugay Yazgan eğitim veren diğer isimler oldu.
15 AYDA ÖNEMLİ İLERLEME
Gerek masa hakemi, gerek saha hakemi yetiştirilmesi adına son derece verimli bir dönem geçirilen Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi, 15 aylık süreçte basketbola 60’ın üzerinde hakem kazandırma başarısı göstererek önemli bir katkı gerçekleştirdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.