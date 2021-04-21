Basketbolcular testten geçtiler

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, federasyona bağlı hakemlerin sağlık kontrollerinden sonra kondüsyon testlerini de gerçekleştirdi.

Basketbol Federasyonuna bağlı hakemlerin testlerini milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nun da antrenörü olan Celal Keleş gerçekleştirdi.

Celal Keleş,gerçekleştirdiği testlerle ilgili açıklamasında “Basketbol hakemlerimizintestleri tamamlandı. Şimdi sırada planlı kondisyon antrenmanları vardır.Sonrasında ise sıra maçlara gelecek.“ ifadelerini kullandı.

