Basketbola büyük ilgi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası’nda 2 kayıpsız takım gruptaki son maçta karşı karşıya gelmiş, maçta Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Hacıganimler Soyer’i 66-60 mağlup ederek grup aşamasını kayıpsız lider tamamlamıştı.

İki güçlü ekibi karşı karşıya getiren RA-25 Spor Salonu’ndaki maça büyük ilgi olurken, maç 282 seyirci önünde oynandı.

Bu arada Orhun Mevlit başkanlığındaki yönetim kurulunun organize ettiği Açılış Kupasında GAÜ ile Çetinkaya arasında oynanan maçı da 117 seyirci izlerken, taraftar sayıları, basketbola olan büyük ilginin de işareti oldu.