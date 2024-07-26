Basketbola 12 yeni hakem

Basketbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Easy Lig ve Junior Lig’de yeni hakemleri de maçlarda kullandı. Bir ay boyunca gerçekleşen liglerde tecrübeli isimlerin yanında hem sahada hem de masada 12 genç hakem görev aldı. Aleyna Güçgün, Mustafa Özcan TAÇOY, Tolga Uzun, Yücel Özdoğdu, Esmanur Çetin, Pembe Uzunboylu, Ata Türkmen, Yusuf Delibaş, Yezda Korkut, Nevşen Haydar ve Ergün Alügüllü görev alarak yeni sezon için hazır olduklarını gösterdiler.

