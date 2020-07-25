“Basketbol yeni bir başlangıç yapacak.” sloganıyla Basketbol Federasyonunun genel kuruluna giren Orhun Mevlit, 7 kulübün oyu ile başkan seçildi

Basketbol Federasyonunun bugün gerçekleştirdiği genel kurulda 3 başkan adayı yarıştı. 13 kulübün katılımıyla gerçekleşen genel kurulda kazanan,“Basketbol yeni bir başlangıç yapacak.” Sloganıyla seçime giren Orhun Mevlit, Basketbol Federasyonunun yeni başkanı oldu.Ertuğ Nasıroğlu ve Ahmet Sütcü ile birlikte 3 başkan adayından biri olan Orhun Mevlit, oy kullanan 13 kulübün 7’sinin oyu ile başkan seçilirken, Ertuğ Nasıroğlu ve Ahmet Sütcü 3’er oy aldılar.Orhun Mevlit’in yönetim kurulunda şu isimler görev yapacak:Orhun Mevlit - BaşkanMetin Ersoy - As BaşkanAli Tüzünkan (Süreç Geliştirme ve İletişim Sorumlusu)Uraz Şentürk (Marka Pazarlama ve Süper Lig Sorumlusu)Çağda Pehlivan (Hukuk Sorumlusu)Yurdakul Cafer (Basın ve Halka İlişkiler Sorumlusu, Dış İlişkiler Sorumlusu)Ateş Farisoğlu (Altyapı ve Eğitim Koordinatörü)Ömer Lütfi Sonuvar (Sayman, Finans)