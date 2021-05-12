Basketbol U17 Ligi kuraları çekildi

Basketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.

Ligin fikstür çekimi ile birlikte maç programı da belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.

U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

GAÜ-Soyerspor

YDÜ-MGA

Koopspor-Akdeniz SB

2. HAFTA

Soyerspor-Akdeniz SB

MGA-Koopspor

GAÜ-YDÜ

3. HAFTA

YDÜ-Soyerspor

Koopspor-GAÜ

Akdeniz SB-MGA

4. HAFTA

Soyerspor-MGA

GAÜ-Akdeniz SB

YDÜ-Koopspor

5. HAFTA

Koopspor- Soyerspor

Akdeniz SB-YDÜ

MGA-GAÜ



