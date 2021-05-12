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Basketbol U17 Ligi kuraları çekildi

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Basketbol U17 Ligi kuraları çekildi
Basketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.
Ligin fikstür çekimi ile birlikte maç programı da belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.
U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ
1. HAFTA                             
GAÜ-Soyerspor
YDÜ-MGA
Koopspor-Akdeniz SB
2. HAFTA                             
Soyerspor-Akdeniz SB
MGA-Koopspor
GAÜ-YDÜ
3. HAFTA                             
YDÜ-Soyerspor
Koopspor-GAÜ
Akdeniz SB-MGA
4. HAFTA                             
Soyerspor-MGA
GAÜ-Akdeniz SB
YDÜ-Koopspor
5. HAFTA                             
Koopspor- Soyerspor
Akdeniz SB-YDÜ
MGA-GAÜ
 
 
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