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Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç

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Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Pro Temizlik Şirketi katkıları ile organize edilen ‘Pro Temizlig U 15 Erkekler Ligi’ son derece keyifli bir maçla başladı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan açılış maçında TED Koleji ile Akdeniz Spor Birliği mücadele etti. İlk 3 periyotta TED’in üstünlüğü ile geçilen maçın son periyodunda müthiş bir geri dönüşe imza atan Akdeniz, 19 sayılık farkı eriterek maçı uzatmalara taşıdı. Bu bölümde yeniden toparlanan TED, karşılaşmayı 66-56 kazanarak lige galibiyet ile başlayan ekip oldu.
 
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