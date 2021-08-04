Basketbol U15’te mücadele sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Temizlig U15 Erkekler Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları 3 Ağustos Salı günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. TED’in bay geçtiği haftada Yakın Doğu Üniversitesi, Koopspor ve Mağusa Gelişim Akademisi haftayı galibiyetle kapatan ekipler oldular.Günün ilk maçında YDÜ ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşırken YDÜ rakibini 68-21 yenerek üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı. YDÜ adına 12 sayı kaydeden Batu Bozok, maçın en skorer ismi oldu.Günün ikinci maçında Koopspor ile Soyer Hacıganimler karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 81-58’lik skorla Koopspor galibiyetle tamamlarken bay geçtiği ilk haftanın ardından Koopspor üst üste üç galibiyet almış oldu. Soyer adına 32 sayı kaydeden Aziz Fuat Savaşkan maçın en skorer ismi olurken, Koopspor’dan Kaan Öztoprak 23 sayı ile takımının en skorer ismi olarak mücadeleyi tamamladı.Günün son maçında ise Girne Amerikan Üniversitesi ile Mağusa Gelişim Akademisi karşılaştı. MGA, 71-51’lik skorla dördüncü maçında üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. MGA’dan Utku Yüney 22 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, GAÜ’den Eren Cem Olcay 17 sayı ile takımının en çok sayı kaydeden ismi oldu.Pro TemizLig U15 Erkekler Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları 5 Ağustos Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. MGA’nın bay geçeceği haftada TED – YDÜ, Soyer – GAÜ ve Akdeniz – Koopspor maçları oynanacak ve hafta tamamlanacak.