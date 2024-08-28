Basketbol liglerinin yeni takımı Base Basketbol

Base Basketbol yeni sezonda liglerde mücadele edecek.

Girne bölgesinde faaliyet gösteren Base Basketbol yeni sezonda Basketbol U12,U14,U16 ve U18 kadınlar liglerinde mücadele edeceğini açıkladı.

Kulüp yetkilileri diğer dallarda da mücadele etmek istediklerini ve bunun da

sezon içerisindeki yapılanma ile olacağını açıkladılar.

