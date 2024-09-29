Basketbol kulüplerinden federasyona güçlü onay

Basketbolda Cumartesi günü yapılan Olağanüstü genel kurulda faaliyet ve mali rapor 9 kabul oyu ile güven oyu aldı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampüsü’nde gerçekleşen ve divan başkanlığını Avukat Fevzi Hansel, yardımcılıklarını Tahir Soyer ile Hakan Atamtürk’ün yaptığı genel kurula 14 kulüpten 13 katılım oldu.

Genel kurulda Faaliyet Raporu ve Mali Raporlar okunarak 9 kabul oyu ile aklanırken, Koopspor, Marmara ve Akdeniz Spor Birliği red oyu kullandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi ise çekimser oy kullandı. Federasyonun bankada 88 bin 751 TL 43 kurul parası bulunurken, 577 bin 764 TL de alacağı bulunması dikkat çekti.

KURULLAR BELİRLENDİ

Öte yandan Denetleme Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri ve Ceza Tahkim Kurulu Üyelerinin seçimi de yapılarak genel kuruldan onay aldı.

Buna göre Denetleme Kuruluna Metin Pastırmacıoğlu, Ayşen Pastırmacıoğlu ve Mustafa Keski getirildi.

Disiplin Kurulunda ise Avukat Semiye Güven, Muharrem Şevketoğlu ve Ramadan Heper görev yapacaklar. Federasyonun Ceza Tahkim Kurulunda Avukat Fehmi Altunç, Avukat Elçin Alıkan ve Avukat Uygar Küçüksu görev alacaklar.

