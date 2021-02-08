Basketbol kaptanlarından “aktif ol”mesajı

Basketbol Federasyonu (KKTCBF) “evde kal, aktif ol” sürecine katkı koymak için girişim başlatırken, KKTCBF Büyük Erkekler Ligi takımlarının kaptanlarının spor yaparken çektikleri videoları, federasyonun resmi sayfasından yayınlıyor.

Karantina döneminde evde spor yapmaya dikkat çekmek isteyen Basketbol Federasyonu, Çetinkaya A Takımı kaptanı SayarErcantan ve GAÜ A Takım kaptanı Emre Çetinaslan’ın videolarını “Mesajınız var” başlığı altında yayınladı.

Kaptanların antrenmanlarına evde devam ettiklerini gösteren videolar ile vatandaşların da spor yapmaları tavsiye ediliyor.

