Basketbol heyecanı devam edecek

Hafta sonunda Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan 2 maçla basketbol heyecanı yaşanmaya devam edecek

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde heyecan pandemi arasının ardından yeniden başladı.

Ligin açılış maçında son lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi’ne konuk oldu. Çekişme ve heyecanın yaşandığı mücadeleyi YDÜ 68-58 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Hafta sonunda Atatürk Spor Salonunda oynanacak olan 2 maçla basketbol heyecanı yaşanmaya devam edecek. Basketbolda haftanın programı şöyle:

1.Hafta Programı:

29 Mayıs Cumartesi

17.00 Soyer-DAÜ (Atatürk Spor Salonu)

30 Mayıs Pazar:

17.00 Koopspor-Çetinkaya (Atatürk Spor Salonu)

