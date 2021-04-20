banner583
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
34 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
21 0
 
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
27 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
36 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
21 0
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
91 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
28 0
banner529
banner570

Basketbol hakemlerine sağlık kontrolü

banner476

Basketbol hakemlerine sağlık kontrolü
banner630
Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, federasyona bağlı hakemlerin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Basketbol Federasyonu, Memorial Hospital sponsorluğunda federasyona bağlı tüm hakemlerin sağlık kontrollerininyapılmasını sağladı.
Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sponsorluğundan dolayı Memorial Hospital’a teşekkür etti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.