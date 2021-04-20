Basketbol hakemlerine sağlık kontrolü

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, federasyona bağlı hakemlerin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Basketbol Federasyonu, Memorial Hospital sponsorluğunda federasyona bağlı tüm hakemlerin sağlık kontrollerininyapılmasını sağladı.
Basketbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sponsorluğundan dolayı Memorial Hospital’a teşekkür etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.