Basketbol hakemleri sağlık kontrolünden geçti

KKTC Basketbol Federasyonu icraatlarına devam ederken, federasyonun sağlık sponsoru Memorial Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılıyorlar.
Basketbolda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Basketbol Federasyonu, saha içinde görev yapacak hakemlerin sağlık kontrollerini Memorial Hastanesinde yaptırdı. Basketbol Federasyonuresmi facebook sayfasında yaptığı açıklamada Memorial Hastanesine teşekkür etti.
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