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Basketbol Federasyonu’ndan İskele’ye ziyaret

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Basketbol Federasyonu’ndan İskele’ye ziyaret
KKTC Basketbol Federasyonu (KKTCBF) yönetim kurulu üyesi Namik Cafer, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Akademisini ziyaret etti. İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yapılan antrenmanı ziyaret eden Namik Cafer, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Akademi koçu Şevki Pırlanta ile önümüzdeki dönemde KKTCBF tarafından düzenlenecek olan U17 Kadınlar ve U17 Erkekler Ligleri ile U13 liglerine katılma konusunda istişarede bulundu.
 
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