Basketbol Federasyonu’ndan genel kurul çağrısına yanıt

KKTC Basketbol Federasyonu, “Basketbol Federasyon Başkanlığı Seçimi Yapılması” gündemi ile talep edilen Olağanüstü Genel Kurul hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada geçerli Olağanüstü Genel Kurul yapılabilmesi için tüzük açısından gerekli kriterler tekrardan hatırlatıldı. Taraflarına ulaşan yazıda genel kurulun yapılması için hiçbir sebep veya zorunluluk halinin belirtilmediği, Olağanüstü Genel Kurul çağrısı içeren dilekçenin tüzüğün 19.(2) maddesi gereğince dikkate alınmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Konu ile ilgili olarak KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Çağda Pehlivan imzası ile yapılan açıklama şu şekilde:

23/08/2022 tarihinde 12 kulüp tarafından imzalı biçimde federasyonumuza ulaştırılan “Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı” tarafımızdan değerlendirilmiş ve bununla ilgili gerek kulüpleri gerekse basketbol camiasını bilgilendirmek için geçtiğimiz hafta bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

Öncelikle KKTC Basketbol Federasyonu’nun “geçerli” bir “Olağanüstü Genel Kurul” çağrısı yapabilmesi için tüzük açısından gerekli kriterleri bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyoruz. (Tüzük – Madde 19)

1- Başkan, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun sözlü talebi ile veya üye kulüp ve/veya derneklerin üye tam sayısının 2/3 yazılı talebi ile toplanır.

2- Kulüp veya derneklerin yazılı taleplerinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı talep nedenlerini açıkca bildirmeleri koşuldur. Bildirimde bulunulmayan dilekçeler dikkate alınmaz.

3- Olağanüstü toplantı talebi Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde gerçekleştirilir.

4- Olağanüstü genel kurul toplantı gündemi önceden belirlenir.



Olağanüstü bir genel kurul çağrısı, bir zorunluluk halinin ve/veya çok ivedi sebeplerin ortaya çıkması ve bununla ilgili derhal bir karar alınması gereken acil durum çağrısıdır. Tarafımıza ulaşan yazının içeriğinde hiçbir sebep veya zorunluluk hali belirtilmediği gibi, gerek bugüne kadar süregelen teamül gerekse tüzükte Genel Kurulların ve/veya Başkanlık seçiminin açıkca 3 yılda bir yapılmasını içeren 18., 29., 30. ve 34. maddeleri gereğince bu Olağanüstü Genel Kurul çağrısını içeren dilekçenin tüzüğün 19.(2) maddesi gereğince dikkate alınması mümkün değildir.

Devamla, üye kulüp ve/veya derneklerin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun sağlanıp sağlanmadığını bakılması gerekmektedir.

Akdeniz Spor Kulübü – Olağanüstü bir genel kurul çağrısı dilekçesine imza koyduğu halde 14/09/2022 tarihli yazı ile imzasını geri çekmiştir.

TED Koleji - Olağanüstü bir genel kurul çağrısı dilekçesine imza koyduğu halde 24/08/2022 tarihli yazı ile imzasını geri çekmiştir.

UKÜ Spor Kulübü - Olağanüstü bir genel kurul çağrısı dilekçesine imza koyduğu halde 08/09/2022 tarihli yazı ile imzasını geri çekmiştir.

Gönyeli Spor Kulübü – Son 2 yıldır liglere katılmadığı için tüzük gereğince oy hakkı yoktur.

RDÜ Spor Kulübü - Son 2 yıldır liglere katılmadığı için tüzük gereğince oy hakkı yoktur.

Yakın Doğu Spor Kulübü - Olağanüstü bir genel kurul çağrısında imzası olmasına rağmen imzasını geri çekmiştir.

Bunlar dışında KOOP, İskele ve GAÜ, Olağanüstü bir genel kurul çağrısına imza atmamış olup, Çetinkaya Spor Kulübü, Soyer, Levent, DAÜ, Mağusa Gelişim Akademisi, K. Kaymaklı ve Alsancak Spor Kulübü’nün imzaları geçerlidir.

Dolayısıyla tüzüğün 19.(3) maddesinde bahsi geçen “30 gün içinde toplantı yapılması gerekliliği” toplamda 7 kulübün imzası ile mümkün değildir.

Her ne kadar geçtiğimiz günlerde gerek basın toplantısı yaparak ve gerekse birçok kulüple birebir görüşmeler yapıp bu konuda bilgilendirmiş olsak da toplu olarak bir bildiri yapıp bu konuya bir nokta koymayı tercih ettik.

Bilmenizi isteriz ki 2022 – 2023 Ligleri, Olağanüstü Genel Kurul çağrısına imza atan kulüple atmayan kulüp arasında hiçbir ayrım yapılmadan, hiçbir kulüp ötekileştirilmeden, bilakis kulüplerle daha yakın ilişki içerisinde devam edecektir.

