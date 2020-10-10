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Basketbol Federasyonundan Erten’e kutlama

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Basketbol Federasyonundan Erten’e kutlama
Orhun Mevlit başkanlığındaki KKTC Basketbol Federasyonu (KKTCBF) yönetim kurulu, EuroLeague’de maç oynayan ilk Kıbrıslı Türk olan Erten Gazi’yi yayınladığı mesajla tebrik etti.
KKTC Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada“KKTC Basketbol Federasyonu olarak Erten Gazi'yi kutlar, başarılarının devamını dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Efes forması giyen Erten Gazi, EuroLeague’de oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe maçında forma giymişti. Maçı ise Fenerbahçe 80 – 71 kazanmıştı.
 
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