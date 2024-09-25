Basketbol Federasyonu’ndan, Amcaoğlu’na ziyaret

Basketbol Federasyonu, Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret etti.
Başkan Ertuğ Nasıroğlu, Başkan Vekili Ahmet Karaoğlan ve yönetim kurulu üyesi Elif Anıl, başkan Hüseyin Amcaoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular.
Federasyon yetkilileri göreve geldiklerinde desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Gönyeli- Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da federasyona desteklerinin devam edeceğini mali konuları halledebilirlerse belediye takımlarının liglerde yer almasını istediğini açıkladı.
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