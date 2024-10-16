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Basketbol Federasyonu YİM’e başvurdu

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Basketbol Federasyonu, Spor Dairesi Ceza Kurulu'nun verdiği kararın hukuki dayanağı olmadığını ve usulsüz bir şekilde alındığını ileri sürerek Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu

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Basketbol Federasyonu YİM’e başvurdu
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KKTC Basketbol Federasyonu, KKTC Spor Dairesi Ceza Kurulu’nun Koop Spor lehine verdiği tartışmalı kararı ileri bir adımla Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşıdı.
Federasyon, Spor Dairesi Ceza Kurulu'nun verdiği kararın hukuki dayanağı olmadığını ve usulsüz bir şekilde alındığını ileri sürerek, yargıya başvurduğu öğrenildi.
Federasyon adına Avukat Fevzi Hansel tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, sadece kararın iptali değil, aynı zamanda kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi.
KKTC Spor Dairesi Ceza Kurulu’nun aldığı karar, başta Koop Spor olmak üzere birçok tarafı ilgilendirirken, federasyonun bu adımı spor kamuoyunda büyük bir merak yarattı. Davanın sonucu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde basketbolun geleceği açısından kritik bir önem taşıyor.
 
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