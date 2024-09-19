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Basketbol Federasyonu kulüplerden başvuru alacak

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Basketbol Federasyonu kulüplerden başvuru alacak
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Basketbol Federasyonu, Kasım ayında başlayacak 2024-2025 sezonu için kulüplerden katılacakları ligler için başvurularını alacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kulüpler hangi liglerde mücadele edecekleri ligleri için 30 Eylül pazartesi gününe kadar bildirmeleri istendi.
 
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