Basketbol Federasyonu kulüplerden başvuru alacak

Basketbol Federasyonu, Kasım ayında başlayacak 2024-2025 sezonu için kulüplerden katılacakları ligler için başvurularını alacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kulüpler hangi liglerde mücadele edecekleri ligleri için 30 Eylül pazartesi gününe kadar bildirmeleri istendi.
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