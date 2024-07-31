Basketbol Federasyonu başkanına şok ceza

Basketbol Federasyonu tarafından 1 yıl süre ile liglerden men edilen Koopspor’un Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu’na yaptığı şikayet üzerine Ceza Kurulu Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’nu 6 ay geçici hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı

Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’na Koopspor’un şikayetini değerlendirerek 6 ay geçici hak mahrumiyeti cezası verdi.Ceza Kurulu ayrıca Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe O. Altunç’a uyarı cezası verdiğini duyurdu.Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu geçtiğimiz ay Basketbol Federasyonu’nun Koopspor’a verdiği liglerden 1 yıl süre ile men cezasına yönelik durdurma kararı üretmişti.Ceza Kurulu, sporcuların herhangi bir hak kaybı yaşamaması ve telafisi imkansız zarar, ziyana uğramamaları için Basketbol Federasyonu tarafından alınan kararı nihai karar alınana kadar geçici olarak durdurulmasına oybirliği ile karar verdiğini açıklamıştı.Konu ile ilgili olarak Ceza Kurulu aldığı nihai kararı açıkladı. Karar çerçevesinde Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’na 6 ay geçici hak mahrumiyeti cezası verildi. Kurul ayrıca Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe O. Altunç’a uyarı cezası verdiğini duyurdu.Ertuğ Nasıroğlu’na ceza usulüne uygun alınmayan kararlar sebebiyle verildi.Bu arada KKTC Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, federasyonun Hukuk İşleri Sorumlusu Ratibe O. Altunç’a da uyarı cezası verdi. KKTC Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu, KKTC Basketbol Federasyonu’na usulsüz kararlar sebebiyle yeniden kurul önüne çıkması durumunda, daha ağır yaptırımlar uygulayabileceği uyarısında da bulundu.KKTC Spor Dairesi Genel Ceza Kurulu daha önce de, KKTC Basketbol Federasyonunun 3 Haziran 2024 tarihinde almış olduğu “Koop Spor Kulübü’nün Federasyon üyeliğinden çıkarılmasına ve buna bağlı olarak Koop Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren tüm kategori ve/veya klasman ve/veya liglerden Koop Spor Kulübü takımlarının ihraç edilmesi” kararını 26 Haziran 2024 tarihi itibarı ile durdurmuştu.