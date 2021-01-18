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Basketbol Federasyonu, basınla buluşacak

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Basketbol Federasyonu, basınla buluşacak
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Orhun Mevlit başkanlığındaki KKTC Basketbol Federasyonu yönetim kurulu son günlerde yaşanan gelişmeler ve sürdürülen çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı düzenliyor.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısı bugün saat 14.30’da başlayacak. Yapılan açıklamada basın toplantısına tüm basın yayın kuruluşlarının davetli olduğu ifade edildi.
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