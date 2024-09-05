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Basketbol Federasyonu, antrenörlerle eski ve yeni sezonu masaya yatıracak

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Basketbol Federasyonu, antrenörlerle eski ve yeni sezonu masaya yatıracak
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Basketbol Federasyonu, kulüp antrenörleri ile  2023-24 sezonunun genel bir değerlendirmesini ve yeni sezon planlamasını konuşacak.
7 Eylül Cumartesi günü saat 12.30 - 14.00 arasında TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokul/Lise binasında gerçekleşecek toplantıda yeni sezon planlaması da gerçekleştirilecek.
 
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