Basketbol Federasyonu, antrenörlerle eski ve yeni sezonu masaya yatıracak

Basketbol Federasyonu, kulüp antrenörleri ile 2023-24 sezonunun genel bir değerlendirmesini ve yeni sezon planlamasını konuşacak.
7 Eylül Cumartesi günü saat 12.30 - 14.00 arasında TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ortaokul/Lise binasında gerçekleşecek toplantıda yeni sezon planlaması da gerçekleştirilecek.
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