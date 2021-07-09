Basketbol Federasyonu 50 bin TL’lik katkıyı iade etti

Basketbol Federasyonu yurtdışında yapılacak organizasyona katılım için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca yaptığı 50 bin Türk Lirası katkıyı uygun görmeyerek Maliye Bakanlığı kasasına iade etme kararı aldı

KKTC Basketbol Federasyonu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından kendilerine yurtdışında yapılacak organizasyona katılım için yaptığı 50 bin Türk Lirası katkıyı uygun görmeyerek Maliye Bakanlığı kasasına iade etme kararı aldı. Söz konusu çek Maliye Bakanlığı’na geri iade edildi.

Maliye Bakanlığı’na yazılan ve dağıtımının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yapıldığı yazıda Covid-19’un devam ettiği bir dönemde federasyonun yurtdışı organizasyonları ile ilgili herhangi bir planlama yapmadığı belirtildi.

Açıklamada 2019-2020 sezonu ile ilgili hakem ücretleri, altı takımın Türkiye’de yaptığı temsiliyet ve personel giderlerine yönelik toplam 219 bin 500 TL’lik katkının Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı hatırlatılarak, 2021 yılı bütçesinden hak edilen 1 ve 2. dilim toplam 270 bin TL’lik katkının da henüz ödenmediği ifade edildi. Federasyon sonuç olarak 219 bin 500 TL ve 270 bin TL’lik meblağların ivedilikle ödenmesi talebinde bulundu.

Yurtdışı için verilen 50 bin TL iade edildi

Basketbol Federasyonu’nun Başkan Orhun Mevlit imzası ile Maliye Bakanlığı’na 50 bin TL’lik katkıyı iade ederken yazmış olduğu, dağıtımının Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na yapıldığı yazı şu şekilde:

“KKTC Basketbol Federasyonu’nun 2019 – 2020 sezonunda gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile ilgili harcamalara ilişkin Bakanlığınız tarafından henüz ödeme yapılmamıştır.

Federasyonumuzun 2019-2020 sezonu ile ilgili hakem ücretleri için 143.500,-TL, yine aynı sezona ait 6 takım ile Türkiye’de ülkemizi temsil eden sporcularımızın ulaşım, konaklama ve sair masrafları için 60.000,-TL, 2020 Yılı Federasyon personel gideri 2 dilim 16.000,-TL olmak üzere toplam 219.500,-TL Spor Dairesi Genel Yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

2020 yılından kalan alacaklarımız, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu tarafından ödeneceği hususu teyit edilmiş olmasına rağmen Federasyonumuza 2021 yılı içerisinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

28.06.2021 tarihinde Resmi Gazete E.S.(K-I) 857-2021 karar sayısı ile yayınlanan Spor Federasyonları ve Spor Kulüplerine Katkı Yapılması kapsamında federasyonumuza yurt dışı organizasyonları için 50.000,-TL ödenmesine karar verilmiştir. Covid-19’un halen devam ettiği bir dönemde yurtdışı organizasyonları ile ilgili federasyonumuz tarafından herhangi bir planlama yapılmamıştır.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu federasyonlara yapılacak katkılar ile ilgili federasyonumuzdan herhangi bir bilgi talep etmemiştir. Söz konusu tutarın nasıl hesaplanarak belirlendiği anlaşılamamıştır.

Federasyonumuzun 2020 yılından kalan 219.500,-TL ve 2021 yılı bütçesinden hak edilen 1. ve 2. dilim toplam 270.000,-TL katkı payının henüz ödenmediği göz önünde bulundurularak; Yurtdışında yapılacak bir organizasyona katılım için herhangi bir plan ve bütçe çalışması yapılmamış olup 50.000,-TL katkı payının alınması KKTC Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmemiştir. İlgili tutar Maliye Bakanlığı kasasına iade edilecektir.

Buna ek olarak Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulunun Federasyon ve spor kulüplerine yapılacak katkılar hangi kriterlere göre belirlediği noktasında da rahatsızlık duymaktayız.

Sonuç olarak 219,500 TL’lık geçen yıldan kalan meblağ ile bu yıla ait 270,000.- TL’lık ilk iki dilimlik meblağın ivedi olarak Federasyonumuza ödenmesini saygılarımızla arz ederiz.”

