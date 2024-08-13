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Basketbol Antrenör Semineri Eylül’de yapılacak

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Basketbol Antrenör Semineri Eylül’de yapılacak
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Basketbolda Ulusal E ve D Kategori Antrenör Semineri 1 Eylül’de başlayacak.
Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada seminer 1 - 20 Eylül  2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
KKTC  Basketbol  Federasyonu  ve  Türkiye  Basketbol  Federasyonu’na bağlı  antrenörlerimiz tarafından uygulanacak kurslara katılmak için en geç  23 Ağustos 2024 Cuma  gününe  kadar  federasyona   e-mail  ya da  WhatsApp  aracılığı  ile  başvuru yapılabilecek.
 
 
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