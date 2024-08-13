Basketbol Antrenör Semineri Eylül’de yapılacak

Basketbolda Ulusal E ve D Kategori Antrenör Semineri 1 Eylül’de başlayacak.

Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada seminer 1 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KKTC Basketbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu’na bağlı antrenörlerimiz tarafından uygulanacak kurslara katılmak için en geç 23 Ağustos 2024 Cuma gününe kadar federasyona e-mail ya da WhatsApp aracılığı ile başvuru yapılabilecek.



