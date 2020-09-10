Başkan Mevlit, Bakan Pilli ile basketbolu görüştü

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, üst kurulun almış olduğu kararların net olmadığını ve spor uzmanlarından herhangi bir görüş edinilmeden alındığını söyledi

Basketbol Federasyon Başkanı Orhun, Mevlit Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüştü. Görüşmede Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ardından da Bakanlar Kurulu’nun kapalı spor alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ele alındı. Toplantıda Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Federasyon Başkanı Orhun Mevlit önümüzdeki hafta bu konuları görüşmek için gerek bireysel gerekse takım sporları federasyon temsilcilerinin toplantıya davet edilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Mevlit: Sporla ilgili kararlar uzmanlara danışılmadan veriliyor ve net değil

Görüşmede söz alan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, üst kurulun almış olduğu kararların net olmadığını ve spor uzmanlarından herhangi bir görüş edinilmeden alındığını söyledi.

Basketbol kulüplerinin ve akademilerin antrenman ve müsabaka konusunda federasyondan bilgi talep ettiklerini söyleyen Başkan Mevlit, konunun açıklığa kavuşmasını umut ettiklerini belirtti.

Mevlit ayrıca Ekim ortasında başlaması hedeflenen basketbol ligi öncesi devletin liglerde oynayacak oyunculara PCR testi yapması yönündeki taleplerini iletti.

“Lig maçları öncesi tüm oyunculara PCR testi yapılmasını istiyoruz”

Mevlit “Lig süresince PCR testleri sürekli olarak tekrarlanmasa bile biz lige temiz başlamak istiyoruz. Bu konuda Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Spor Dairesi hatta kulüplerin katkılarıyla oyuncularımıza PCR test yapılması konusunda gerekli desteğin vermesini talep ediyoruz,” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın sporla ilgili kararlar alırken spor alanında uzmanlara danışması gerektiğini vurgulayan Mevlit, mevcut kararların hangi bilimsel verilere dayalı alındığını bilmek istediklerini de dile getirdi.

“Doğru şartlarda, sağlığı da tehlikeye atmadan basketbolu oynatmak istiyoruz,” diyen Mevlit, basketbolun özel bir spor olduğunu, uzun süreli ara verilmesinin doğru olmayacağı görüşünü ifade etti.

Pilli: Alınan kararlar koşullar değişirse yeniden gözden geçirilebilir

Bakan Pilli ise son günlerde artan vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla üst kurulun birtakım kararlar aldığını ancak bunun önümüzdeki günlerde koşulların değişmesiyle yeniden gözden geçirilebileceğin belirtti.

Belirlenecek belli kurallar çerçevesinde belli antrenmanların gerçekleştirilebileceğini belirten Pilli, bunun yapılabilmesi için bir çalışma yapılmasının önemine vurgu yaptı.

“Ancak şu anki önceliğimiz ülkedeki vaka sayılarını aşağı çekmektir” diyen Pilli, tüm imkanlarıyla bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Pilli oyunculara PCR testi yapılması için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Sporla ilgili alınacak kararların spor dalındaki uzman kişilerin ve federasyon temsilcilerin katılımıyla alınması gerektiği fikrine katılan Pilli, bu konuda çalışma sözü verdi.

Orhun Mevlit Federasyon’un pazartesi gününe kadar antrenmanların nasıl yapılabileceği konusunda bir çalışma yürüteceklerini de söyledi.



