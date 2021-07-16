Başaran basketbolun hizmetinde

Başaran Spor Salonu’nun, Basketbol Federasyonu tarafından kullanımını düzenleyen protokol Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda imzalanırken, salonda diğer federasyonların faaliyet yapmalarına da olanak sağlanacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Bakanlık Müdürü Mete Topçu ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt’ün imza koyduğu protokol uyarınca Başaran Spor Salonu’nun kullanımı Basketbol Federasyonu’na devredildi.

İmza töreninde Bakan Arıklı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt konuşma yaptı.

Arıklı: Diğer federasyonların faaliyet yapmalarısağlanacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Başaran Spor Salonunun, Basketbol Federasyonu’na devredildiğini söyleyerek, spor ve antrenman yapan diğer federasyonların da faaliyet yapmalarına olanak sağlanacağını belirtti.

Uzun yıllardan beri KKTC’ye uygulanan spor ambargosunu delmek için çalışma yaptıklarını kaydeden Arıklı, ilk etapta Kırgız’ından Milli Basketbol takımının KKTC’ye gelerek, Basketbol Milli Takımıyla iki ayrı maç yapacağını söyledi.

Mevlüt:Arabahmet İlkokulu da yararlanacak

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlüt, Başaran Spor Salonunun basketbol için önemli olduğunu söyleyerek, “Burayı yeniden basketbola kazandırmak, şehir içine spor dinamizmini yeniden getirmek çok önemli” dedi.

Mevlüt, Başaran Spor Salonu başta Arabahmet İlkokulu olmak üzere tüm paydaşlarla verimli bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

