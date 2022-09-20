Avrupa basketboluna İspanya damgası

Son yılların en zayıf kadrosuyla EuroBasket’te zirveye çıkan İspanya, erkek ve kadınlarda tüm yaş gruplarındaki 9 turnuvanın 4’ünde şampiyon, 5’inde ikinci olarak inanılmazı başardı

EuroBasket’te son yılların en zayıf kadrosuyla giden İspanya, takım olmanın önemini bir kez daha kanıtladı ve finalde Fransa'yı 88-76 yenerek dördüncü kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Son 11 kıta turnuvasının 7'sinde final oynayıp 4 kez mutlu sona ulaşan, ABD'den sonra dünyanın en güçlü basketbol ülkesi olan İspanya, artık tarihe karışan SSCB ve Yugoslavya'dan sonra Avrupa basketbolundaki dominasyonunu tek başına sürdürmeye devam etti. Boğalar 2022 yılında parkelerde fırtına gibi esti; erkek ve kadınlarda katıldığı 9 turnuvada ikincilikten aşağısını görmedi; 4 şampiyonluk elde etti. Bugüne kadar tüm seviyelerdeki FIBA turnuvalarında SSCB 65 kupa kazanırken İspanya'da bu rakam 45'e ulaştı.

Kulüp takımlarıyla da erkek basketbolunu domine eden İspanyolların Real Madrid (10), Barcelona (2), Joventut Badalona ile toplam 13 EuroLeague şampiyonluğu bulunuyor.

OTORİTELER TERS KÖŞE

Basketbolun patronu FIBA'nın EuroBasket öncesi yayınladığı güç sıralamasında 7. olarak gösterilen İspanya, otoriteleri yanılttı. Kadrosunda NBA'de sezonun en iyi 5'inde yer alan oyunculara sahip olan Slovenya, Sırbistan ve Yunanistan yarı finali göremezken Boğalar, Sergio Rodriguez, Ricky Rubio, Sergio Llull gibi dünya çapındaki oyun kurucuların yokluğunda Hernangomez kardeşler ile zoru başardı.