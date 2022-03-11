Atamtürk: YDÜ’nün Büyükler Ligi’nde yer alması değerlendirilecek

BRT2 ekranlarından yayınlanan Potanın Nabzı isimli programın Perşembe geceki konuğu Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Atamtürk oldu.
Atamtürk programda yaptığı açıklamada, Büyük Erkekler Ligi’nden çekilmelerine rağmen ülke sporuna takım ve alt yapıda ciddi katkılar verdiklerini söyledi.
Atamtürk, gelecek sezon, Büyük Erkekler Ligi’nde yer alma konusunun yeniden değerlendirileceğini de ekledi.
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