Ataman: “Maçta misafirperverliğe yakışmayan siyasi bir pankart açıldı”

Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman’dan Güney Kıbrıs’taki pankart sonrası açıklama: Buraya güzel duygularla geldim. Dünkü maçta misafirperverliğe yakışmayan siyasi bir pankart açıldı” dedi

Panathinaikos Baş Antrenörü, Ergin Ataman, Güney Kıbrıs’ta oynanan maçta, “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” pankartı sonrası açıklama yaptı. Ataman, Güney Kıbrıs’a güzel duygularla geldiğini belirterek, “İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak” dedi.

Yunanistan basketbol takımı Panathinaikos’un Türk baş antrenörü Ergin Ataman, Güney Kıbrıs’ta oynanan Panathinaikos-Maccabi hazırlık maçında açılan provokatif bir pankarta tepki göstererek kırmızı kart gördü.

Panathinaikos taraftarları, Maccabi ile oynadıkları hazırlık maçında “Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali” pankartı açtı.

Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman, kendi takımının taraftarlarının açtığı bu pankartı görünce çılgına döndü.

Ataman, hakemlere doğrudan tepki göstererek maçtan ihraç edildi. Maccabi Tel Aviv maçı 88-75 kazandı.

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un Baş Antrenörü Ergin Ataman’dan Güney Kıbrıs’ta oynanan maçta pankart skandalı sonrası açıklama geldi.

Tecrübeli antrenör pankartı gördükten sonra tepkisini en sert şekilde dile getirdiğini söyledi.

Ataman konuyla ilgili yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’taki turnuvaya dostluk ve barışa katkıda bulunacağını düşünerek geldiğinin altını çizdi.

Ataman, İlk gün havalimanında çok güzel karşılandıklarının altını çizerek, “Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi” dedi.

Dünkü maçta misafirperverliğe yakışmayan siyasi bir pankart açıldığını vurgulayan Ataman, “Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim” ifadelerini kullandı.



