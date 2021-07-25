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Aspelyalılar, Salı gün yolcu

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Aspelya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları Hülya Ayalılar ve Hediye Kazan, Türkiye A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kampına katılmak üzere Salı günü yola çıkacaklar

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Aspelyalılar, Salı gün yolcu
Tekerlekli sandalye basketbolunda faaliyet gösteren Aspelya Spor Kulübü’nün iki kadın sporcusu Türkiye Milli Takımı formasını giyecekler.
Aspelya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları Hülya Ayalılar ve Hediye Kazan, Türkiye A Milli Kadın Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımınadavet almışlar ve 22 kişilik aday kadroya dahil edilmişlerdi.
Her iki oyuncu ile birlikte kulüp başkanı ve antrenör Emrullah Koyuncu, 27 Temmuz Salı günü kampa katılmak üzere İskenderun’a gidecekler.
Başkan Emrullah Koyuncu, Hülya ve Hediye’nin Türkiye Milli Takımı kampına katılacak olmaları ile ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye Kadın Milli Takımına davet edilen Aspelya'nın iki genç sporcusu Salı günü sabah kampa katılmak üzere yola çıkıyor. Hiç bir destek olmaksızın çıkacağımız bu yoldan da başarıyla döneceğimize eminim. Kızlarımıza güveniyoruz. Başarılar.” ifadelerini kullandı.
 
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