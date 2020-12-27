Asist lideri Koopspor

Basketbol Federasyonunun, Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacı taşıyan Açılış Kupası, pandemi süreci sonrasında basketbola olan özlemin bitmesini sağlamıştı.

Kalabalık izleyici kitleleri önünde oynanan Açılış Kupasını Koopspor şampiyon, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ikinci olmuştu.

Açılış Kupasının en çok asist yapan takımı ise şampiyon Koopsporoldu. Koopspormaç başına 14,71asistortalaması ile Açılış Kupasını tamamladı.

