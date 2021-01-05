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Apakan Spor Salonunda aydınlatma sıkıntısı

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Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu ışıkları 3 aydır bozuk ve yetersiz kalırken, Spor Dairesinin gerekli tadilatı yapmaması tepki çekiyor

Apakan Spor Salonunda aydınlatma sıkıntısı
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonunun ışıklarındaki problemin giderilememesisalonu kullanan sporcu ve takımlara zor anlar yaşatıyor.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu ışıkları3 aydır bozuk ve yetersiz kalırken, Spor Dairesinin gerekli tadilatı yapmaması tepki çekiyor.
Salonun bakımlı olması, tuvaletlerinin temiz olması sporcuları sevindirmesine rağmen aydınlatma sorununungiderilmemesi soruna neden olurken, Girne Amerikan Üniversitesi Büyük Erkekler Basketbol Takımı koçu Ahmet Gürel Alp soruna dikkat çekip, “Yüzlerce sporcu her gece yetersiz ışıkların altında idman yapıp, eve baş ağrısı yaşayarak gidiyor.” ifadelerini kullandı.
 
 
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