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Antrenörlere güncellenen kurallar aktarıldı

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Antrenörlere güncellenen kurallar aktarıldı
Basketbol Federasyonunun organize ettiği Hakem Geliştirme ve Hakem Değerlendiricisi Eğitim Semineri kapsamında basketbol antrenörlerine özel bir oturum düzenlendi.
Güncellenen ve değişen kuralların aktarıldığı seminer Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörü Murat Biricik tarafından verildi. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminer öncesinde kısa bir konuşma yapan KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, gelen antrenörlere teşekkür ederken, gelemeyenlerin de alınacak kayıtın yayınlanması ile birlikte burada verilen bilgilere ulaşabileceğini söyledi.
 
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