Ankaralı’ya geçmiş olsun dileği

Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu, kalp krizi geçiren, TBF MHK Başkanı Recep Ankaralı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu, kalp krizi geçiren, yoğun bakıma alınan, kapalı damarına stend takılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

“Ankaralı, basketbolumuza değer veren önemli bir isimdir”

Bostancı Yeditepe Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ankaralı'nın genel durumunu iyi olduğu ve bir hafta içinde taburcu edilebileceği bilgisini paylaşan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, Ankaralı’nın yaşamış olduğu sağlık probleminden dolayı çok üzüldükleri, kendisini basketbol camiası için çok değerli bir kişi olduğunu, en yakın zaman sağlığına yeni kavuşmasını arzuladıkları söyledi.

MHK Başkanı Timuçin Pirgalıoğlu da her daim Kıbrıs Türk basketboluna destek veren Ankaralı’ya geçmiş olsun dileklerini iletirken, kendisini kısa zamanda yeniden aktif görevde görmek istediklerini belirtti.

