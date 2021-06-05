Anadolu Efes seriyi 2-0 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi Play-off finalinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko'yu 95-73 yenen Anadolu Efes, seride 2-0 öne geçti. Zaman zaman gerilimin arttığı mücadele TRT SPOR'dan naklen yayınlandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisinde heyecan sürüyor. Serinin ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Mücadelede ilk çeyrek 23-19 Efes'in üstünlüğüyle sona erdi. Bu periyotta sarı lacivertli takımın kaydettiği 19 sayının 11'i serbest atışlardan geldi. İkinci periyotta da rakibine kıyasla iyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekipten Beaubois ve Micic'in etkili oyunları, farkın açılmasını sağladı. Böylece Anadolu Efes son çeyreğe 64-56 üstün girdi.

Son periyodun başında ikinci kez teknik faul çalınan Fenerbahçe Bekolu Jan Vesely oyun dışı kaldı.

Müsabakanın bitimine 3 dakika 27 saniye kala Fenerbahçe Beko'lu Melih Mahmutoğlu ile Anadolu Efes'ten Singleton arasında yaşanan gerginlik yaşandı. Olay sonrası Fenerbahçe Beko'dan Melih Mahmutoğlu, Alex Perez, Ahmet Düverioğlu ve Yiğit Onan diskalifiye edildi. Anadolu Efes'ten de Chris Singleton oyun dışı kalan isim oldu.

Son bölümde de etkili oyununa devam eden Anadolu Efes, mücadeleyi 22 sayı farkla 95 - 73 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Lacivert-beyazlılarda Rodrigue Beaubois 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Vasilije Micic de 23 sayı ile oynadı. Fenerbahçe Beko'da ise Nando De Colo 14 sayı buldu.

Saha avantajına sahip olan Anadolu Efes, ilk maçı da 111-71'lik skorla kazanmıştı.

Seride üç galibiyet alan taraf, mutlu sona ulaşacak. Üçüncü karşılaşma ise 7 Haziran Pazartesi günü 19.30'da Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes, bu karşılaşmayı da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.