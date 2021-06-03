Anadolu Efes final serisinde 1-0 öne geçti

THY Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.
TRT SPOR'dan naklen basketbolseverlerle buluşan mücadeleyi özellikle 3. periyottaki etkili oyunuyla x-x kazanan Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
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