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Anadolu Efes final serisinde 1-0 öne geçti

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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçı 111-71 kazanan Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti

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Anadolu Efes final serisinde 1-0 öne geçti
THY Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi.
TRT SPOR'dan naklen basketbolseverlerle buluşan mücadeleyi özellikle 3. periyottaki etkili oyunuyla x-x kazanan Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. 
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride, ikinci karşılaşma 5 Haziran Cumartesi günü yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
 
 
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