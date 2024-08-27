Alsancak’ta 3 x 3 Turnuvası yapılacak

Base Kyrenia tarafından düzenlenen ve Basketbol Federasyonunun hakem desteği verdiği Base Basketbol 3x3 Turnuvası yarın başlıyor.

28-30 Ağustos tarihlerinde Alsancak Yusuf Erol Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek turnuva U 12, U 14, U 16, U 20, büyükler ve masterler kategorilerinde yapılacak.

Turnuvada şampiyon olacak takımlara 5000, ikincilere de 3000 TL ve çeşitli hediyeler de sporculara verilecek.

Turnuvayı Basketbol Federasyonuna bağlı hakemler yönetecek.

