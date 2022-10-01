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Alsancak finalde

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Alsancak finalde
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kadınlar Ligi’nde yarı final serisi ikinci maçında Akdeniz Spor Birliği ile Alsancak karşı karşıya geldi.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçı 52-51’lik skorla kazanan Alsancak seriyi 2-0’a getirerek finale yükselen ikinci takım oldu.
Bu sonucun ardından U17 Kadınlar Ligi’nde finalin adı belli oldu. Leventspor ve Alsancak final serisine çıkarak şampiyon olmak için mücadele verecek.
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