Alp: İlk adımı attık

Girne Amerikan Üniversitesi koçu Ahmet Gürel Alp, yeniden Büyük Erkek Ligine dönmenin mutluluğunu yaşarken, “Bu dönemde basketbol oynamamızı sağlayanlara teşekkür ederim. Başa oynayan bir takım hedefinde ilk adımı attık.” açıklamasını yaptı

Pandemi süreci sonrasında Orhun Mevlit başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun, Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrasında Basketbol Büyük Erkekler Ligine hazırlık amacıyla düzenlenen Açılış Kupası ile 7 ay aradan sonra basketbol maçları başlamıştı.

Sezona deneyimli koç Ahmet Gürel Alp yönetiminde hazırlanan Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)de ilk maçra Koopspor ilekarşılaşmış ve rakibine71 – 66 mağlup olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Büyük Kadınlar Liginde görev yapan koç Ahmet Gürel Alp bu maçla birlikte yeniden Büyük Erkek Ligine dönerken, duygularını şöyle açıkladı:

“Bir yıl aradan sonra Büyük Erkek Ligine koç olarak geri döndüm. Böyle bir dönemde basketbol oynamamızı sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederim.

GAÜ olarak salona gelen nezih seyirciye iyi bir basketbol izlettirmek ve kendimizi bir adım bile olsa aşmak hedefimizdi. Biz kaybetsek de seyirciler açısından güzel bir maç oldu.

Emrah Güven’i ve takımını tebrik ederim. Daha önce de dediğim gibi Kenan Güvensoy’un desteği ile yeni yıldızlar yaratıp başa oynayan bir takım olma hedefinde ilk adımı attık. Tüm oyuncularının gözlerinden öpüyorum. Ellerine sağlık.”

