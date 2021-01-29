Alp: Başlama tarihini bilmemek zarar veriyor

GAÜ koçu Ahmet Gürel Alp, “Esas hedefimiz Play Off’da sükse yaratacak bir performans sergilemektir. Ligin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu durum hem psikolojik hem de fiziksel olarak bize zarar veriyor.”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) koçu Ahmet Gürel Alp, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Gürel Alp’in açıklamaları şöyle:

“Açılış Ligi’nde inişli çıkışlı bir performans sergiledik. Koop ve YDÜ'ye karşı oynadığımız 3 maçta da maçın son bölümüne kadar mücadelemizi sürdürdük ve iyi oynadık. Soyer ve DAÜ maçlarında ise kötüydük.

Normal ligde özellikle kendi sahamızda her maçı alabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Esas hedefimiz Play Off’da sükse yaratacak bir performans sergilemektir.

Son resmi maçımızın üzerinden çok uzun bir zaman geçti ve daha ligin ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Bu durum hem psikolojik hem de fiziksel olarak bize zarar verdi ve vermeye devam ediyor.

