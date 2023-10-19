All-Star'da format değişikliği sinyali

NBA, All-Star etkinliğinde format değişikliğine gidebilir. All-Star'ın eski uygulamada olduğu gibi doğu-batı takımları arasında oynanması gündemde

NBA, All - Star etkinliğinde format değişikliğine gidilebileceğini açıkladı.

Normal sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Başkan Adam Silver, All Star maç formatında değişiklik konusunda çalıştıklarını açıkladı.

NBA Başkanı Adam Silver, "Bu yıl Indianapolis'teki formatta bazı değişiklikler için çalışıyoruz. Belki de takımlarla ilgili daha geleneksel bir şey yapabiliriz. Kaptanlık ve draftkonseptine gittik ama tarihsel olarak baktığınızda bu maç, Doğu ve Batı Konferansı arasındaki bir maçtı." şeklinde konuştu.

1951'de oynanan ilk All-Star maçında, Doğu ve Batı Konferanslarının karmaları karşılaşmıştı.

67 süren gelenek, 2018 yılındaki değişiklikle son buldu.

Yeni formatta en çok oyu alan iki isim kaptan olarak kadrolarını oluşturuyor.

Kaptanların oyuncu seçiminde konferans sınırlaması bulunmuyor.

