Alagöz:Tarihi galibiyet camiamıza hayırlısı olsun

Çetinkaya koçu Kadri Alagöz, 30 yılı sonra gelen tarihi galibiyet ile ilgili açıklama yaparken, “Tüm Çetinkaya camiasına bu tarihi galibiyet hayırlısı olsun. 30 yıl sonra gelen bu galibiyete yenilerini eklemek için aynı arzuyla çalışmaya devam edeceğiz"

Soydan SAKALLI

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci haftanın açılış maçında Çetinkaya, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ağırlamış ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 98-66 kazandı.

Alınan bu galibiyet, Çetinkaya’nın basketbolda 30 yılı aşkın bir zamandan sonra aldığı ilk resmi galibiyeti olurken, Çetinkaya’nın koçu Kadri Alagöz galibiyet ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“1980 – 90 yıllarına damga vurarak 7 kez lig şampiyonluğu kazanan Çetinkaya,1990 yılında basketbol şubesini kapattı.

30 yıl sonra yeni başkan Ceran Tunalı ve yönetim kurulunun aldığı karar ile Çetinkaya yeniden liglere dönmüştür.

Genç ve yetenekli bir takım kurarak, bu takımın kalıcı olmasını hedefleyerek her şeye 0’dan başlandı. Bu yetenekli oyuncu gurubunun savaşçı mücadeleyi bırakmayan oyun anlayışını geliştiriyoruz. Yolumuza da böyle devam edeceğiz.

Tarihi bir gece yaşadığımız Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)maçı güzel, zevkli ve hızlı bir maç oldu. Cüneyt hoca ve DAÜ oyuncularını da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ederim.

Tüm Çetinkaya camiasına bu tarihi galibiyet hayırlısı olsun. 30 yıl sonra gelen bu galibiyete yenilerini eklemek için aynı arzuyla çalışmaya devam edeceğiz.”

