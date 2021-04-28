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Alagöz’den teşekkür

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Kadri Alagöz: Çetinkaya olarak güzel geçen bir hazırlık liginin ardından başlamasını beklediğimiz lige hazırlandık. Ancak maalesef lig başlamıyor.Tüm bu süre içerisinde basketbol için emek veren herkese teşekkür ederim.”açıklamasını yaptı

Alagöz’den teşekkür
Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Takımı koçu Kadri Alagöz, Basketbol Büyük Erkekler Liginin askıya alınması kararı üzerine açıklama yaptı.
Kadri Alagöz’ün açıklaması şöyle:
“Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Takımı olarak güzel geçen bir hazırlık liginin ardındanbaşlamasını beklediğimiz lige hazırlandık. Ancak maalesef lig başlamıyor.
Tüm bu süre içerisinde Basketbol Federasyonumuz başkan ve yönetim kurulunun göstermiş olduğu emeğe teşekkür ederiz. Çetinkaya başkan ve yönetim kuruluna da 30 yıl sonra takımın tekrar parkeye dönmesinde verdikleri uğraş için teşekkür eder tüm oyuncu arkadaşlarımızın bugüne kadar göstermiş olduğu azim hırs ve mücadelelerinden dolayı hepsine teşekkür ederiz. En yakın zamanda yine parkede buluşmayı dilerim.”
 
 
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