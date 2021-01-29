Alagöz: Takım sayısı az

Çetinkaya koçu Kadri Alagöz, “Takım sayısının azdır. Oyuncuların daha çok maç yapmaları için ligin 3 devreli oynatılmasının faydalı olacağına inanıyorum.” açıklamasını yaptı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Takımı koçu Kadri Alagöz, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.

Kadri Alagöz’ün açıklamaları şöyle:

“Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Takımı olarak faydalı ve yararlı güzel bir Açılış Kupası organizasyonunda iyi bir Açılış Kupası geçirdiğimize inanıyorum.

Süper Ligdeki beklentilerimizin başında maç sayısının artırılması oyuncuların daha çok maç yapmalarıdır. Takım sayısının az olması nedeni ile, gerekirse ligin 3 devreli olarak oynatılmasının faydalı olacağına inanıyorum.

Yönetim oyuncu hakem tüm kesimlerin de yine katkı koyarak güzel bir Süper lig geçireceğimize ve bu konuda gerekenin yapılacağına inanıyor tüm takımlarımıza hocalarımıza oyuncu arkadaşlarımıza hakem arkadaşlarımıza Basketbol Federasyonu yönetimine, basketbol ailesine başarılar diliyorum.”

