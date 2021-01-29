banner583
banner590
Işık:Alt yapılara önem gösterilmeli
Işık:Alt yapılara önem gösterilmeli
10 0
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
Orta Mesarya’da doğadan kuraklık sinyali
36 0
 
"İki devletli, eşit egemenliğe dayalı bir çözümün argümanını ortaya koyacağız"
30 0
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
Girne giriş çıkışlarına çadırlar kuruldu
21 0
Böyle avcı mı olur?
Böyle avcı mı olur?
25 0
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
Motorcular yarış takvimini bekliyorlar
23 0
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
Koku Sandığınızdan Çok Daha Önemli
30 0
banner529
banner570

Alagöz: Takım sayısı az

banner476

Çetinkaya koçu Kadri Alagöz, “Takım sayısının azdır. Oyuncuların daha çok maç yapmaları için ligin 3 devreli oynatılmasının faydalı olacağına inanıyorum.” açıklamasını yaptı

Alagöz: Takım sayısı az
banner601
Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Takımı koçu Kadri Alagöz, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.
Kadri Alagöz’ün açıklamaları şöyle:
“Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol Takımı olarak faydalı ve yararlı güzel bir Açılış Kupası organizasyonunda iyi bir Açılış Kupası geçirdiğimize inanıyorum.
Süper Ligdeki beklentilerimizin başında maç sayısının artırılması oyuncuların daha çok maç yapmalarıdır. Takım sayısının az olması nedeni ile, gerekirse ligin 3 devreli olarak oynatılmasının faydalı olacağına inanıyorum.
Yönetim oyuncu hakem tüm kesimlerin de yine katkı koyarak güzel bir Süper lig geçireceğimize ve bu konuda gerekenin yapılacağına inanıyor tüm takımlarımıza hocalarımıza oyuncu arkadaşlarımıza hakem arkadaşlarımıza Basketbol Federasyonu yönetimine, basketbol ailesine başarılar diliyorum.”
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.